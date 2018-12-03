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Дед Мороз объяснил Милонову, откуда берутся елки на новогодних базарах

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Дед Мороз объяснил Милонову, откуда берутся елки на новогодних базарах

Москва, 3 декабря. Главный российский Дед Мороз посоветовал россиянам покупать новогодние ели в горшочках, чтобы после празднования не выбрасывать их, а иметь возможность пересадить деревья в грунт.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил Деду Морозу и министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину подготовить законопроект о высоких пошлинах на продажу срубленных деревьев. Как пишет РИА Новости, он также попросил Деда Мороза призывать людей к покупке живых елей.

Дед Мороз подчеркнул, что к природе нужно относиться бережно. Он объяснил, что в своей вотчине выращивает елки в горшочках. Он призвал россиян покупать живые деревья, чтобы потом высаживать их в грунт на радость потомкам. Сказочный герой также прокомментировал обращение Милонова. Он рассказал, что ели, которые продают на новогодних базарах Москвы, вырублены не в лесах, а в специальных питомниках.

Дед Мороз объяснил Милонову, откуда берутся елки на новогодних базарах

Автор: Алия Садыкова
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