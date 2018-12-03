Россия намерена вернуть скифское золото из Нидерландов в музеи Крыма

Симферополь, 3 декабря. Министерство культуры РФ требует вернуть в Крым коллекцию золота скифов, которая была вывезена с полуострова в 2014 году. Министерство иностранных дел РФ делает все возможное для скорейшего возвращения ценностей, об этом сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Коллекция скифского золота, насчитывающая более 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме в феврале 2014 года, сообщает ForPost.

«Попросту говоря, из одного музея в другой были направлены вещи и по договору они должны были вернуться туда, откуда их отправляли», — рассказал спецпред РФ в интервью «Известиям».

По словам Швыдкого, российская сторона настаивает на разрешении споров на уровне музеев. В Нидерландах же уверены, что музейные фонды принадлежат государству.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам референдума. За присоединение к России высказались 96% жителей полуострова. Западные страны не признают результаты народного волеизъявления и считают Крым территорией Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт навсегда».