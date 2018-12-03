На Украине заметили, что поток приезжающих россиян сократился вдвое

Киев, 3 декабря. За прошедшие выходные поток приезжающих на Украину граждан РФ сократился в два раза. Об этом сообщает спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«За выходные поток россиян на Украину сократился вдвое», — сообщил Демченко телеканалу «112. Украина».

По словам Демченко, прежде ежедневно из России на Украину выезжали около 3 тысяч человек. За предыдущие сутки украинские пограничники не пустили в страну около 50 человек, потому что «они не смогли подтвердить цель своей поездки». При этом спикер отметил, что в Россию якобы не пустили 150 украинцев.

Напомним, в десяти регионах Украины было введено военное положение из-за провокации Киева в Керченском проливе. Президент Украины Петр Порошенко запретил гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет въезжать в страну.

Отношения Москвы и Киева обострились после провокации кораблей ВМСУ в Керченском проливе. Три корабля ВМСУ нарушили госграницу РФ в Керченском проливе. Моряки проигнорировали требования ФСБ РФ об остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и силой заставить военнослужащих Украины остановиться.