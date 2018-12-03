В России могут ввести реестр недобросовестных водопользователей

Москва, 3 декабря. Комитет Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о создании реестра недобросовестных водопользователей. Об этом на заседании рассказал председатель комитета Николай Николаев.

По его словам, также предлагается создать перечень участников аукциона на право заключения договора водопользования. Николаев уточнил, что это шаг в сторону более качественной работы в области природопользования.

Ранее крымский эколог рассказал, как решить проблему с водой на полуострове. Эколог, президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко поделился мнением, как можно решить на полуострове проблему с водой.

Тарасенко отметил, что к решению проблемы с водой необходимо подходить комплексно. Он подчеркнул, что некоторые регионы полуострова обеспечены ресурсом — это горный, предгорный, южный районы. Проблемной зоной являются центральный и степной Крым.

Он допустил, что можно использовать воду, которая будет поступать через водопровод с Дона, как это было сделано ранее с Днепром. Однако ее использование тоже будет ограничено, так как жителям Кубани тоже нужно обеспечивать свое хозяйство водой.