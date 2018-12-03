Киев, 3 декабря. Киевский историк, член экспертного совета государственного агентства по вопросам кино Ростислав Мартынюк заявил, что между Украиной и так называемой Московией растянулись тысячекилометровые фронты.

По словам Мартынюка, Россию якобы правильно называть Московия.

«Когда произносим слово «Россия», уже проигрываем», — предупредил он украинцев.

Он напомнил, что в 2014 году было предложено внести такие правки в политический и общий словари на Украине.

«Имели бы Московское посольство в Украине и московитов, — уточнил он. — Понимали бы, с кем имеем дело».

Как оказалось, между Украиной и так называемой Московией (или Московщиной — историк еще точно не определился) идет «война». Кроме того, историк убежден, что его страна оказывает «успешное сопротивление» на «тысячекилометровых фронтах между Украиной и Московией».

«Украина может держать тысячекилометровые фронты», — заверил он в интервью журналу «Країна».

«Шлях тяжелый, будут жертвы», — заключил эксперт.

Отметим, украинские политики регулярно заявляют о так называемой агрессии со стороны России. За весь период этих обвинений они так и не смогли представить ни одного доказательства. В РФ все отвергают, называя обвинения голословными.

25 ноября три корабля ВМСУ совершили провокацию в Керченском проливе, нарушив государственную границу России. Украинские суда были задержаны, против экипажей возбуждено уголовное дело. Киев расценил это как якобы агрессию со стороны Москвы, на Украине введено военное положение.