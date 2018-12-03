«Не виноватый я»: депутат Рады Семенченко отрицает свое задержание в Грузии

Киев, 3 декабря. Депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко опроверг свое задержание в Тбилиси и обвинил помощника украинского президента Юрий Бирюкова в тиражировании фейковых новостей.

По мнению Семенченко, Бирюков (которого депутат называет «этим чудом») не разобрался в ситуации, а бездумно стал распространять недостоверную информацию российских СМИ, а украинские СМИ продолжили это сарафанное радио.

«Вместо того чтобы разобраться в ситуации с задержанными в Тбилиси украинцами, это чудо тиражирует фейки с сайта телеканала «Звезда» и «Русская весна». А украинские СМИ все это также бездумно тиражируют», — возмутился депутат на своей странице в Facebook.

Кроме того, Семенченко подчеркнул, что у него даже нет дипломатического паспорта и он является для правоохранителей Грузии всего лишь обычным иностранцем. В торговле оружием и причастности к «политическим процессам» в Грузии Семенченко уверяет, что, конечно, не виноват.

При этом глава Социалистической партии Украины Илья Кива в эфире местного телеканала 112 заявил, что в задержанные в Грузии представители львовской партии «Самопомощь» во главе с депутатом Семенченко причастны к гоперевороту в Грузии, иными словами, «экспорту Майдана» в эту страну.

По словам Кивы, дипломатический паспорт у Семенченко имеется, и именно он помог депутату избежать ареста.

«Сейчас нардеп вылетел в неизвестном направлении», — утверждает лидер Социалистической партии.

Как сообщалось ранее, в субботу, 2 декабря, в Тбилиси были задержаны шесть украинцев и один гражданин Грузии. Всех их обвинили в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. У граждан Украины были изъяты пистолеты Beretta и пистолеты Макаров, автоматическое ручное огнестрельное оружие и боеприпасы.

В МВД и Службе госбезопасности Грузии накануне заявили, что задержанные граждане Украины вовлечены в политические процессы в Грузии, их действия были согласованы с бывшим президентом Михаилом Саакашвили.





