Пожар произошел в цехе по производству пластмассы в Краснодарском крае

Краснодар, 3 декабря. Сотрудники МЧС тушат пожар на производственном цехе в Армавире, где возникло возгорание на общей площади 650 квадратных метров. Об этом в понедельник сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным регионального ведомства, жертв и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

«Сформированы боевые участки по тушению пожаров и по защите соседних зданий от угрозы распространения огня», — следует из сообщения.

В ликвидации возгорания задействованы сотрудники газодымозащитной службы, а также сформирован штаб службы пожаротушения.

На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства возгорания, передает телеканал «360».

Накануне три человека погибли при пожаре в кафе в Московской области.