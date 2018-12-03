Пожар произошел в цехе по производству пластмассы в Краснодарском крае
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Краснодар, 3 декабря. Сотрудники МЧС тушат пожар на производственном цехе в Армавире, где возникло возгорание на общей площади 650 квадратных метров. Об этом в понедельник сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По данным регионального ведомства, жертв и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.
«Сформированы боевые участки по тушению пожаров и по защите соседних зданий от угрозы распространения огня», — следует из сообщения.
В ликвидации возгорания задействованы сотрудники газодымозащитной службы, а также сформирован штаб службы пожаротушения.
На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства возгорания, передает телеканал «360».
Накануне три человека погибли при пожаре в кафе в Московской области.