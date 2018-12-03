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На Большом адронном коллайдере приостановят эксперименты на два года

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На Большом адронном коллайдере приостановят эксперименты на два года

Москва, 3 декабря. На Большом адронном коллайдере два года не будет экспериментов. Как сообщает онлайн-монитор состояния установки, во время двух лет «простоя» ученые будут ремонтировать и модернизировать установку. Отмечается, что в 2021 году светимость коллайдера увеличится примерно в два раза.

Ранее сообщалось, что Большой адронный коллайдер заработал после «зимней спячки». Ученые вывели большой адронный коллайдер из так называемой «зимней спячки». С 31 марта БАК вновь приступил к ускорению частиц.

Процесс восстановления рабочего процесса занимает много времени, так как включает в себя возвращение к активности ряда подсистем, а также подключение питания к тысячам электроцепей. В этот период проводится более 10 тысяч тестов.

На Большом адронном коллайдере приостановят эксперименты на два года

Автор: Алия Садыкова
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