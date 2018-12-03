Нью-Йорк, 3 ноября. Представители легендарной «Книги рекордов Гиннеса» выдали гражданину Белоруссии сертификат за достижение в Севастополе, назвав его в документе российским городом.

Гражданин Белоруссии Александр Бендиков установил в Севастополе мировой рекорд по балансировке предметов, сумев удержать всего на одном гвозде еще 349 таких же предметов.

«Это достижение было оформлено и подписано местными мастерами спорта по гандболу и волейболу», − говорится в документе.

В электронной копии сертификата, которую разместили на официальном сайте издания, указывается, что рекорд поставлен в «Sevastopol. Russian Federation».

Эта строка вызвала спор в комментариях, где некоторые пользователи стали настаивать на том, что Крым по-прежнему входит в состав Украины, о чем они и поспешили напомнить представителям легендарного издания.

«Действительно ли «Гиннесс. Мировые рекорды» признает Севастополь территорией, принадлежащей Российской Федерации?» — задался вопросом Oleksii Antoshkin.

«Севастополь — это Украина», — кратко выразил свою позицию Николай Лемехов.

Напомним, Крым стал российским регионом в результате народного референдума, который прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство жителей полуострова в ходе голосования заявили о желании присоединиться к составу России. Севастополь по итогам референдума стал городом федерального значения, а президент России Владимир Путин отметил, что вопрос о статусе региона закрыт окончательно.

Однако Киев по-прежнему настаивает на том, что Крым — это территория Украины, «временно оккупированная» Россией, и призывает мировое сообщество поддержать эту позицию.