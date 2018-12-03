ВАЗ с тремя подростками перевернулся под Волгоградом, погибла школьница

Волгоград, 3 декабря. Машина с четырьмя подростками попала в ДТП под Волгоградом. В результате ДТП получившая травмы девятиклассница умерла в реанимации, еще двое несовершеннолетних находятся в больнице в тяжелом состоянии.

По данным регионального ГУ МВД, трагедия произошла в минувшую субботу на трассе Астрахань - Волгоград в Ленинском районе области. За рулем ВАЗ-2120 был 18-летний молодой человек с водительским стажем в один месяц. В салоне в качестве пассажиров ехали подростки 15, 16 и 17 лет.

Установлено, что водитель не справился с управлением, в результате ВАЗ улетел в кювет, где перевернулся.

«Сегодня утром в реанимации скончалась девушка, которая училась в 9 классе, в больнице остаются еще двое школьников», — заявил источник РИА Новости в региональном главке МВД.

Он уточнил, что в отношении водителя, который в ДТП не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК РФ.