«Пытается прикинуться жертвой»: в Госдуме объяснили, как Порошенко упустил шанс поговорить с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз рассказал о неудачной попытке связаться с президентом РФ Владимиром Путиным после провокации украинских ВМС в Керченском проливе. Свои жалобы Порошенко озвучил в интервью телеканалу France 24.

Президент Украины заявил, что готов обсуждать с Путиным вопрос по телефону в любом формате: в двустороннем, в «нормандском» (с участием лидеров Германии и Франции), при посредничестве «американских партнеров».

При этом Порошенко вновь выступил с бездоказательными претензиями в адрес России, обвинив Москву в нарушении международного права во время инцидента в Керченском проливе. Он потребовал немедленно вернуть Украине суда-нарушители, а также освободить украинских моряков, арестованных в России по обвинению в незаконном пересечении границы РФ.

Порошенко уверен, что «немедленное освобождение украинских моряков и кораблей» — это «безотлагательное требование всего мира».

Президенту России Владимиру Путину не о чем сегодня разговаривать с Петром Порошенко, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Думаю, на самом деле у Петра Порошенко нет особого желания разговаривать с президентом Российской Федерации. Очередными жалобами, что его якобы «не выслушали», Порошенко просто снова пытается прикинуться эдакой безобидной жертвой, которую якобы все обижают, — отметил парламентарий. — Украинский президент пытается представить ситуацию так, что он намерен вести диалог, а диалога нет».

По мнению первого зампреда комитета Госдумы, у Порошенко была возможность наладить диалог с Москвой, но эта возможность была им безвозвратно упущена. Шерин рассказал, как и когда Порошенко упустил шанс поговорить с Путиным.

«С президентом Российской Федерации Петру Порошенко нужно было разговаривать на следующий день после того, как состоялась его инаугурация и он приступил к исполнению своих обязанностей. Но Порошенко все это время беседовал со своими хозяевами из Госдепа (Госдепартамента США) и получал оттуда указания. И сегодня он действует исключительно в интересах Соединенных Штатов Америки, поэтому о чем с ним вести речь?» — риторически спросил собеседник ФАН.

По мнению депутата Госдумы, время разговоров России с Порошенко давно прошло.

«Разговаривать с ним абсолютно не о чем, по-моему. Все уже сказано», — резюмировал Александр Шерин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что каких-либо телефонных контактов между Владимиром Путиным и Петром Порошенко не было. Незадолго до этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что был запрос из Киева о телефонном разговоре между Путиным и Порошенко, но контакты не состоялись.

Напомним, провокация украинских военных кораблей в Черном море у входа в Керченский пролив была совершена 25 ноября. Украинские суда-нарушители были задержаны пограничной службой ФСБ РФ и отправлены на стоянку в Керчи. Арестованные украинские моряки в настоящее время находятся в СИЗО Москвы. Им инкриминируется незаконное пересечение границы России, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Санкция по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.