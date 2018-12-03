Донбасс: ВСУ выпустили по ДНР 184 снаряда

Донецк, 3 декабря. Украинские силовики за сутки 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 184 боеприпаса. Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что за истекшее время украинские военные 18 раз открывали огонь по Донецкой народной республике. Всего по территории республики было выпущено 184 снаряда. Под огнем ВСУ оказались горловский поселок шахты имени Гагарина; Ясиноватая и прилегающие к ней село Крутая Балка и поселок Каштановое. Кроме того, были обстреляны Коминтерново, Ленинское и Саханка.

Украинские силовики стреляли по населенным пунктам Старомихайловка и Александровка. Напомним, Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР в апреле 2014 года, когда они заявили о своей независимости.