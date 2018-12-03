«Был бы счастлив»: депутат Рады рассказал, что предпринял бы Порошенко в случае гибели моряков в Азове

Киев, 3 декабря. Провокация кораблей ВМСУ в Керченском проливе была выгодна исключительно президенту Украины Петру Порошенко. Однако он не смог с выгодой для себя использовать инцидент и заручиться поддержкой у мировых держав. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Напомним, три корабли ВМСУ нарушили госграницу РФ в Керченском проливе. Моряки проигнорировали требования ФСБ РФ об остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и силой заставить военнослужащих Украины остановиться. В ходе операции были задержаны 24 человека, из них двое – сотрудники СБУ. Трое моряков ВМСУ получили ранения в ходе операции, им оказана своевременная помощь.

«Вот если бы они погибли, Порошенко, наверное, был бы самым счастливым человеком, потому что тогда действительно можно было бы добиваться введения военного положения на два месяца», — считает депутат.

По словам Мураева, если прежде главы мировых держав относились к Украине лояльно, то сейчас Порошенко не имеет никакой поддержки ни у военных блоков, ни у государств. Депутат считает, что отношения с другими государствами теряются из-за того, что Украину стали ассоциировать с Порошенко.

Ранее бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил о том, что Украина пыталась втянуть Германию в войну с Россией.