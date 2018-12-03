Более 20 человек пострадали в результате мощного торнадо в Иллинойсе

Спрингфилд, 3 декабря. По меньшей мере 20 человек пострадали, не менее 100 зданий разрушены из-за мощного торнадо в американском штате Иллинойс. Об этом передает телеканал CBS News.

TERRIFYING: Footage shows one of the 22 reported tornado touchdowns tearing through central Illinois Saturday night. https://t.co/IuF72KEcN4 pic.twitter.com/0xaDJLGMuY — CBS News (@CBSNews) December 3, 2018

Отмечается, что стихия привела к разрушениям в городе Тейлорвилл, который расположен в центральной части штата, сообщает «ФедералПресс».

Власти Тейлорвилла заявили, что школьные учреждения будут закрыты в связи с происшествием.

Также известно о 22 случаях торнадо в центральной и южной частях Иллинойса, передает телеканал «360».

Как сообщала «Газета.Ru», в конце ноября десятки человек пострадали из-за сильного торнадо в Канаде.