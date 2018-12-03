Россияне назвали черты «идеального» работодателя

Москва, 3 декабря. Россияне описали черты «идеального работодателя». Самым важным показателем для участников опроса стала высокая заработная плана, на втором месте — хороший социальный пакет.

Согласно данным исследования аналитического центра НАФИ, 75% респондентов заявили, что главной чертой идеального работодателя является высокий заработок, еще 63% считают, что важнее всего хороший социальный пакет. При этом число участников опроса (51%), для которых главным фактором стала стабильность компании, стало меньше на семь процентов.

45% опрошенных к решающим факторам относят возможность продвижения по карьерной лестнице. В первую пятерку главных черт попали дружеские отношения в коллективе (о них заявили 29% опрошенных).

На шестой позиции — профессиональный рост и возможность обучения сотрудников. Они стали главными для 24% участников исследования, пишет «Российская газета».