Главе ракетного холдинга Обносову посоветовали подать в суд на «Новую газету»

Москва, 3 декабря. Генеральному директору корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борису Обносову посоветовали обратиться в суд из-за публикации в «Новой газете» спорных фактов о работе компании. С таким предложением выступил вице-премьер России Юрий Борисов.

Борисов подчеркнул, что очень давно знает Обносова.

«И знаю его как одного из неплохих, а, может быть, даже одного из лучших директоров оборонного комплекса», — уточнил он.

По словам вице-премьера, он обсуждал с главой ракетного холдинга материал «Новой газеты», в котором рассказывается о том, что закупки для корпорации проводит якобы компания дочери Обносова.

«И знаю, что факты, изложенные в этой статье — я получил объяснения от него на этот счет — мягко говоря, спорные и в большей степени надуманные», — приводит слова Борисова РБК.

Он отметил, что степень вины Обносова и его родственников может установить только суд. Он посоветовал главе корпорации обратиться с иском против «Новой газеты».

Ранее стало известно, что суд заочно арестовал изобретателя напитка бифидок Игоря Вайнштока. Как пишет «Газета.ru», он объявлен в международный розыск. «Коммерсанту» Вайншток заявил, что находится в отпуске.