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В Киеве рассказали, почему украинскую ложь на Западе не публикуют даже за деньги

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В Киеве рассказали, почему украинскую ложь на Западе не публикуют даже за деньги

Москва, 3 декабря. Одесский журналист, главный редактор интернет-издания «Таймер» Юрий Ткачев рассказал в своем блоге, что ложь украинского руководства о войне в Донбассе, а также о якобы существующей «российской агрессии» отказываются публиковать на Западе даже за деньги. В Киеве рассказали, почему украинскую ложь на Западе не публикуют даже за деньги. 

Ткачев заявил, что Киев врет своим гражданам, а также всему миру о том, что на Украине нет гражданской войны. Кроме того, украинская власть говорит о якобы существующей «российской агрессии». Все, кто не разделяет эту позицию, автоматически приравниваются Киевом к предателям. 

Он напомнил, что руководство Украины противоречит само себе, так как изначально заявляло о «российских военных в Донбассе», но потом, введением военного положения признало, что представителей армии РФ на этой территории нет. По мнению журналиста, здесь присутствуют «взаимоисключающие параграфы, но опытные потребители призовых рошенок способны справиться ещё и не с таким».

Ткачев подчеркнул, что никто за пределами Украины не считает войну на Донбассе «российской агрессией» — максимум, в чем винят Россию, так это в поддержке военных ДНР и ЛНР. Он также добавил, что никто, кроме Украины, не считает ДНР и ЛНР террористическими организациями. Журналист уточнил, что от коллег знает, как «пропагандисты несколько раз пытались за деньги разместить в западных СМИ материалы, где использовались бы термины «террористы» и «российская оккупация», но получали отказ».

«Потому что это бред, друзья мои. Это открытый и конкретный бред, очевидный для всех», — подчеркнул он.

Ранее пользователи уличили Киев во лжи о «российской агрессии». Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение будет применено только в случае наземной российской военной агрессии. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

По словам Порошенко, «как только российский солдат пересечет границу», он не будет терять ни минуты для того, чтобы «обеспечить защиту украинской земли». Подписчики Порошенко нашли в его заявлении нестыковку с позицией, которую он высказывал ранее.

В Киеве рассказали, почему украинскую ложь на Западе не публикуют даже за деньги

Неоднократно глава государства уточнял, что «на территорию Донбасса, где идет военный конфликт, якобы вторглись российские военные». Пользователи уличили Порошенко во лжи о «российской агрессии». Как заметили юзеры, согласно новому посту президента, получается, что российских военных в Донбассе нет. Комментаторы подчеркнули, что Порошенко сознался в обмане. 

Напомним, в конце ноября три украинских военных судна вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе и начали совершать опасные маневры, игнорируя предписания российских пограничников. В итоге все три корабля были задержаны вместе с экипажами.

Позже Украина ввела военное положение. В Кремле оценили призыв Порошенко ввести корабли НАТО в Азовское море. Призыв президента Украины Петра Порошенко ввести корабли НАТО в Азовское море нацелен на продолжение провокаций и усиление напряженности в регионе, считают в Кремле.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос подчеркнул, что страна не ведет войны с Россией, как это заявляет официальный Киев.

Он отметил, что, несмотря на официальную пропаганду, Украина выступает за соблюдение минских соглашений в Донбассе и не воюет с Россией.

«Мы не воюем с Россией —мы стоим на минском процессе, за то, чтобы метастазы разбалансирования нашего государства <…> не пошли дальше», — сказал Матиос.

Главный военный прокурор Украины также добавил, что Киев не предъявляет пленных россиян просто потому, что российских военных в Донбассе нет.

Напомним, Киев регулярно выдвигает неаргументированные обвинения в адрес Москвы. В частности, украинские политики заявляют о некой «агрессии» РФ в Донбассе и утверждают, якобы в зоне конфликта находятся российские войска. Москва неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к внутриукраинскому конфликту.

Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

 

Автор: Алия Садыкова
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