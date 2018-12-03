Москва, 3 декабря. Одесский журналист, главный редактор интернет-издания «Таймер» Юрий Ткачев рассказал в своем блоге, что ложь украинского руководства о войне в Донбассе, а также о якобы существующей «российской агрессии» отказываются публиковать на Западе даже за деньги. В Киеве рассказали, почему украинскую ложь на Западе не публикуют даже за деньги.

Ткачев заявил, что Киев врет своим гражданам, а также всему миру о том, что на Украине нет гражданской войны. Кроме того, украинская власть говорит о якобы существующей «российской агрессии». Все, кто не разделяет эту позицию, автоматически приравниваются Киевом к предателям.

Он напомнил, что руководство Украины противоречит само себе, так как изначально заявляло о «российских военных в Донбассе», но потом, введением военного положения признало, что представителей армии РФ на этой территории нет. По мнению журналиста, здесь присутствуют «взаимоисключающие параграфы, но опытные потребители призовых рошенок способны справиться ещё и не с таким».

Ткачев подчеркнул, что никто за пределами Украины не считает войну на Донбассе «российской агрессией» — максимум, в чем винят Россию, так это в поддержке военных ДНР и ЛНР. Он также добавил, что никто, кроме Украины, не считает ДНР и ЛНР террористическими организациями. Журналист уточнил, что от коллег знает, как «пропагандисты несколько раз пытались за деньги разместить в западных СМИ материалы, где использовались бы термины «террористы» и «российская оккупация», но получали отказ».

«Потому что это бред, друзья мои. Это открытый и конкретный бред, очевидный для всех», — подчеркнул он.

Ранее пользователи уличили Киев во лжи о «российской агрессии». Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение будет применено только в случае наземной российской военной агрессии. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

По словам Порошенко, «как только российский солдат пересечет границу», он не будет терять ни минуты для того, чтобы «обеспечить защиту украинской земли». Подписчики Порошенко нашли в его заявлении нестыковку с позицией, которую он высказывал ранее.

Неоднократно глава государства уточнял, что «на территорию Донбасса, где идет военный конфликт, якобы вторглись российские военные». Пользователи уличили Порошенко во лжи о «российской агрессии». Как заметили юзеры, согласно новому посту президента, получается, что российских военных в Донбассе нет. Комментаторы подчеркнули, что Порошенко сознался в обмане.

Напомним, в конце ноября три украинских военных судна вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе и начали совершать опасные маневры, игнорируя предписания российских пограничников. В итоге все три корабля были задержаны вместе с экипажами.

Позже Украина ввела военное положение. В Кремле оценили призыв Порошенко ввести корабли НАТО в Азовское море. Призыв президента Украины Петра Порошенко ввести корабли НАТО в Азовское море нацелен на продолжение провокаций и усиление напряженности в регионе, считают в Кремле.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос подчеркнул, что страна не ведет войны с Россией, как это заявляет официальный Киев.

Он отметил, что, несмотря на официальную пропаганду, Украина выступает за соблюдение минских соглашений в Донбассе и не воюет с Россией.

«Мы не воюем с Россией —мы стоим на минском процессе, за то, чтобы метастазы разбалансирования нашего государства <…> не пошли дальше», — сказал Матиос.

Главный военный прокурор Украины также добавил, что Киев не предъявляет пленных россиян просто потому, что российских военных в Донбассе нет.

Напомним, Киев регулярно выдвигает неаргументированные обвинения в адрес Москвы. В частности, украинские политики заявляют о некой «агрессии» РФ в Донбассе и утверждают, якобы в зоне конфликта находятся российские войска. Москва неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к внутриукраинскому конфликту.

Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.