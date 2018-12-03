Сирия: РФ за сутки зафиксировала одно нарушение в провинции Хама

Дамаск, 3 декабря. Российские военные за истекшие сутки зафиксировали одно нарушение режима прекращения военных действий в Сирии, турецкие — девять. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны Российской Федерации, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

По данным Минобороны, российская сторона зафиксировала один случай стрельбы в провинции Хама.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 9 случаев стрельбы в провинциях: Хама — 2, Алеппо — 5, Идлиб — 1, Латакия — 1», — говорится в документе.

В ведомстве добавили, что в течение прошедшего дня Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные миссии не проводились.