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Русскоязычные фанаты Оззи Осборна перепутали его с Пугачевой

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Русскоязычные фанаты Оззи Осборна перепутали его с Пугачевой

Лондон, 3 декабря. Известный британский рок-певец и лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн в свой день рождения, 3 декабря, опубликовал в Сети фотографию, в комментариях к которой русскоязычные фанаты подметили его сходство со звездой российской эстрады Аллой Пугачевой.

В понедельник музыканту исполнилось 70 лет, напоминает «Известия». В связи с праздничной датой Осборн опубликовал в социальной сети Instargram экстравагантный снимок. На архивной фотографии певец запечатлен в рыжем парике, светлой свободной рубашке и серебряной накидке, при этом его глаза подведены черным карандашом, а ногти выкрашены в темный цвет.

Публикация не осталась без внимания со стороны фанатов. В комментариях к записи среди многочисленных поздравлений с юбилеем значатся и сообщения на русском языке. Россияне не могли не отметить внешнее сходство Осборна с советской и российской эстрадной певицей.

«Сначала подумал, что это Пугачева», — удивился aleks_skrip.

«Теперь то мы точно знаем, что Пугачева и Киркоров в душе металлисты», — написал sapogoff_s.

Русскоязычные фанаты Оззи Осборна перепутали его с Пугачевой

Как отмечает «Дни.ру», на внешнем сходстве неожиданная связь Осборна со звездой российской эстрады не заканчивается. Исполнители являются практически ровесниками, поскольку в середине апреля Пугачева отметит круглую дату, ей также исполнится 70 лет.

Ранее менеджер и музыкальный продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что пристрастие к курению погубило голос Пугачевой. По его словам, вредная привычка превратила звезду российской эстрады в «посредственную певицу».

Автор: Екатерина Кухарева
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