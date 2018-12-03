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Экономика

ФТС заявила о резком скачке поставок «санкционки» в Россию

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ФТС заявила о резком скачке поставок «санкционки» в Россию

Москва, 3 декабря. Свыше 55 тыс. нелегально ввезенных товаров выдворили из России сотрудники таможни. В Федеральной таможенной службе подчеркивают, что большую часть из них составили продукты, находящиеся под эмбарго.

В ФТС отметили, что в прошлом году поставки запрещенной продукции были в два раза меньше. По мнению экспертов такой скачок нелегального импорта связан с тем, что российский рынок является очень привлекательным для поставщиков, а с другой стороны - это связано также с «обкаткой» и стабилизацией нелегальных путей поставок «санкционки».

Пока Россия не договорится по вопросу противодействия таким поставкам с партнерами по ЕАЭС, резкого сокращения потока «запрещенки» в РФ не произойдет.

Главными поставщиками санкционных продуктов в РФ, по данным ФТС, являются  Польша, Украина, Литва, Дания и Норвегия. Кроме того, как отметили в ведомстве, проникают в РФ также груши из Бельгии и Нидерландов.

При этом, как отмечает газета «Известия», европейские власти не волнует то, что компании ЕС нарушают закон, поскольку они считают, что российское эмбарго (введенное в ответ на антироссийские санкции) вредит экономике Европы.

Автор: Ярослава Замысловатова
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