Российским футболистам повезло с жеребьевкой в квалификации Евро-2020 — эксперт

Москва, 3 декабря. В Дублине в минувшее воскресенье прошла жеребьевка, в ходе которой сборная России по футболу узнала своих соперников в квалификационном турнире первенства Европы 2020 года.

Как отметил глава Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, можно оказаться в слабой группе, но не выйти из нее. Он призвал не вычислять никаких закономерностей в связи с соперниками, поскольку все будет зависеть только от российских футболистов.

«Главное, чтобы команда подходила к каждому матчу без весомых кадровых потерь, в хорошей физической и психологической готовности», — добавил руководитель РФС.

По мнению экс-игрока национальной команды России Александра Мостового, россиянам повезло с жеребьевкой, пишут «Известия».

При этом эксперт считает, что нет никакой необходимости фокусироваться лишь на противостоянии с Бельгией. Мостовой также заявил о необходимости обыгрывать других соперников по группе.

Как сообщала «Газета.Ru», сборная Станислава Черчесова оказалась в группе I вместе с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино.