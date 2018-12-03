Попавшего под локомотив пса в Перми учат ходить на двух лапах

Пермь, 3 декабря. Зоозащитник Семен Филипповский из Перми рассказал об адаптации спасенного им пса по кличке Бим, который в ноябре попал под локомотив и лишился двух лап.

Окровавленное животное двое суток мучилось от боли пока его не нашли волонтеры. Ветеринары из клиники «Друг» ввели пса в медикаментозную кому. Специалисты обработали раны пса и поставили его на две лапы.

По словам Филипповского, Бим оказался настоящим бойцом. Когда животное привели в чувство, он стал смотреть на своих спасителей благодарными глазами.

«И мы конечно же научим его ходить на двух лапах», — добавил зоозащитник, его слова приводит издание «Экономика сегодня».

Филипповский сетует, что протезы не к чему закрепить, поэтому у пса единственный шанс передвигаться на оставшихся конечностях. Пес уже играет с другой собакой и полностью пришел в себя. Животному осталось только адаптироваться к новым условиям.