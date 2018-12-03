Катар сообщил о выходе из ОПЕК в начале 2019 года

Доха, 3 декабря. Катар намерен выйти из Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года. Об этом сообщил министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби.

«Катар решил выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года, в понедельник проинформирует об этом организацию», — сообщил аль-Кааби на пресс-конференции.

Министр добавил, что руководство организации было уведомлено о решении Дохи в понедельник.

Ранее стало известно, что цена февральского фьючерса на нефть марки Brent выросла 4,89% после встречи президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе.