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Катар сообщил о выходе из ОПЕК в начале 2019 года

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Катар сообщил о выходе из ОПЕК в начале 2019 года

Доха, 3 декабря. Катар намерен выйти из Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года. Об этом сообщил министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби.

«Катар решил выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года, в понедельник проинформирует об этом организацию»,  — сообщил аль-Кааби на пресс-конференции.

Министр добавил, что руководство организации было уведомлено о решении Дохи в понедельник.

Ранее  стало известно, что цена февральского фьючерса на нефть марки Brent выросла 4,89% после встречи президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Автор: Софья Куликова
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