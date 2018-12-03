Более 3,3 млн машин проехали по Крымскому мосту с момента открытия

Симферополь, 3 декабря. Более 3,3 млн автомобилистов проехали по Крымскому мосту с момента открытия. Об этом сообщили представители инфоцентра «Крымский мост».

Согласно представленным им данным, в ноябре переправой воспользовалось 243 тыс. 385 транспортных средств в обе стороны, при этом почти четверть из них – грузовики.

«В общей сложности с момента открытия движения новой трассой через Керченский пролив воспользовались более 3,3 млн автомобилистов», — добавили в инфоцентре.

В среднем в сутки в ноябре по мосту проезжало порядка 8,1 тыс. автомобилей. При этом общий трафик по направлениям – на Тамань или в Крым – почти одинаковый, а вот в грузовом движении преобладает крымское направление.

Всего за месяц по Крымскому мосту проехало более 58 тысяч грузовиков (в Крым – более 30,5 тысяч грузовых транспортных средств). Это почти 24% от общего потока.

«Среднесуточная интенсивность грузового движения – более 1,9 тысяч автомобилей, что выше, чем в предыдущий месяц, на 12%», — рассказали в пресс-службе.

Весь месяц движение осуществлялось в штатном режиме, ограничения не вводились.При неблагоприятных погодных условиях проводится превентивная обработка дорожного полотна.

Как сообщала ранее «Газета.ру», 21 ноября украинские власти заявили о «проседании» опор Крымского моста. В ответ в Крыму заявили, что все подобные заявления — это голословные провокации.