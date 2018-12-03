Ученые назвали «самое магическое слово» в воспитании

Москва, 3 декабря. Психологи рассказали, какое слово оказывает большое влияние на воспитание детей. Психолог из Калифорнийского Университета в Ирвине считает, что таким «магическим словом» является слово «и».

Ученый привел в пример предложение «Я очень рад тому, что ты делаешь, и я также обеспокоен тем, что ты можешь упасть». По его словам, это утверждение побуждает ребенка пересмотреть то, что он делает. При этом мать или отец не подвергают ребенка критике.

В предложении «Я вижу, что твой брат обидел тебя, и я рад, что ты рассказал мне об этом» первая половина помогает быть ребенку принятым, вторая – подчеркивает значение ребенка для родителей.

Как пишет Planet Today, психолог объяснил, что «и» соединяет понятия, которые можно использовать во благо при воспитании.