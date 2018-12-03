Цена на нефть резко выросла после встречи Путина с саудовским принцем

Москва, 3 декабря. Цена февральского фьючерса на нефть марки Brent выросла 4,89% после встречи президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе.

По итогам встречи с принцем Саудовской Аравии Путин сообщил, что стороны договорились о продлении соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи. Однако точный объем добычи пока не установлен.

«Окончательной точки не поставлено по поводу объемов, но мы вместе с Саудовской Аравией будем это делать», — приводит слова Путина Interfax.

Также в выходные крупнейшая нефтедобывающая канадская провинция Альберта объявила о намерении сократить добычу на 8,7%. Напомним, в 2016 году члены ОПЕК и несколько государств, не входящих в организацию, договорились о сокращении добычи нефти.