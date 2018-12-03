Опасно зависеть от РФ: Гройсман назвал «Северный поток — 2» замаскированной формой войны против Европы

Киев, 3 декабря. Российский проект «Северный поток — 2» является геополитическим оружием Российской Федерации. Об этом заявил глава правительства Украины Владимир Гройсман в интервью немецкому таблоиду Die Welt.

«Северный поток — 2» — это форма замаскированной войны против Европы. Мы в курсе, что это такое — быть зависимым от России в энергетически-политическом плане, знаем, как это опасно», — заявил украинский премьер.

По мнению Гройсмана, сохранение за Украиной статуса страны-транзитера имеет огромное значение для всего Европейского союза.

Он также рассказал, что Киев предложил западным партнерам совместно управлять украинской газотранспортной системой (ГТС), мощность которой составляет 140 млрд кубических метров.

При этом он считает, что у ГТС Украины «большой потенциал».

«Северный поток — 2» — второй газопровод, который свяжет РФ с Германией по дну Балтийского моря, его длина составит свыше 1200 километров. Ожидается, что газопровод введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что Вена ни в коем случае не откажется от газопровода «Северный поток — 2», потому что он является важным и положительным экономическим проектом. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявлял, что позиция немецких властей в отношении «Северного потока — 2» остается неизменной. Германия считает проект газового провода экономически обоснованным и выгодным, поэтому Берлин не намерен от него отказываться.