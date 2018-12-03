В России упростят процедуру установления инвалидности

Москва, 3 декабря. Процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для установления инвалидности максимально упростят и сделают ее более комфортной для граждан, сообщил глава Минтруда России Максим Топилин.

В рамках упрощения процедуры министерство намерено организовать передачу направительных документов из медорганизаций в бюро МСЭ без участия гражданина.

Речь идет, в частности, о форме, которая выступает основным документом для направления на соответствующую экспертизу. Для нее Минтруд совместно с Минздравом разрабатывает перечень медицинских обследований для каждого конкретного заболевания, чтобы в процессе не возникало разногласий.

«Такой перечень поможет избежать ошибок при заполнении, и из [бюро] МСЭ отправлять людей обратно в поликлинику для дополнительного обследования уже не будут», — объяснил министр.

Кроме того, добавил Топилин, ведомство намерено перевести взаимодействие между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ в режим электронного документооборота для того, чтобы разгрузить обе системы и обеспечить более качественный контроль. Топилин отметил, что такое взаимодействие между учреждениями уже успешно реализуется в ряде регионов, а через год-два будет осуществляться и повсеместно, большая часть документов будет передаваться в электронном виде.

«Это означает, что инвалид будет исключен из этого процесса — ему не придется обращаться в МСЭ или поликлинику по несколько раз», — цитирует его ТАСС

Ранее Минтруда предложило упростить порядок предоставления государственных услуг инвалидам. Согласно новым правилам, им не придется предоставлять справки об инвалидности в печатном виде. Государственные органы, по словам Топилина, будут получать необходимые данные из Федерального реестра инвалидов.