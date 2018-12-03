Изуродованный выстрелом в голову американец впервые показал новое лицо

Вашингтон, 3 декабря. Житель Калифорнии впервые продемонстрировал результаты нескольких операцией по пересадке лица после того, как он получил выстрел в голову. Об этом сообщает The Independent.

Два года назад 24-летний Кэмерон Андервуд получил огнестрельное ранение в голову. Мужчина чудом выжил, но потерял большую часть лица — у него были повреждены нос, нижняя челюсть, небо и зубы.

Специалисты реконструктивной хирургии оказались бессильны перед такими сильными повреждениями. Тогда Андервуд обратился медицинский центр имени Лангоуна при Нью-Йоркском университете. В ходе двух операций мужчине пересадили лицо 23-летнего жителя Нью-Йорка, который скончался в конце 2017 года.

«Я очень благодарен за пересадку лица, потому что она дает мне второй шанс в жизни», — приводит слова Андервуда издание.

Операция длилась более 23 часов. Андервуду восстановили верхнюю и нижнюю челюсть, десны, небо, все зубы, щеки, нос и веки. Несколько недель Андервуд провел в больнице, врачам удалось восстановить речевые функции.