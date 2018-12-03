О том, на каких принципах строится вся американская политика, в своей авторской колонке для Федерального агентства новостей рассказывает российский общественный и политический деятель, писатель, блогер, публицист Николай Стариков.

Дональд Трамп, как руководитель «отдела продаж» США. Колонка Николая Старикова

Политика есть самое концентрированное выражение экономики. Так когда-то метко сказал В.И. Ленин. Наблюдая за сегодняшними действиями президента США, нужно всегда иметь в голове эту блестящее ленинское определение.

В каждом своем действии, в каждой встрече и даже в каждом своем неудовольствии, Дональд Трамп ищет возможность … продать что-то, что производят в Соединенных Штатах.

Для тех, кто покупает американское, у Вашингтона припасены приятные бонусы.

Что-то вроде «гарантийного обслуживания» — но только в иной, политической сфере.

Примеров таких действий Трампа хоть отбавляй. Вот едет «их Дональд» в Саудовскую Аравию в 2017 году. И заключает там исторически самую огромную сделку с саудитами. Всего соглашений было подписано на 380 млрд доллларов. Сумма оборонных контрактов по покупке американского оружия составила около 110 млрд долл.

Далее уже по мелочи: сделку с Саудовской Аравией на 15 млрд долл. заключила американская компания General Electric (GE). Саудовское королевство решило вложить 40 млрд долларов в развитие инфраструктуры в США.

При этом Дональд Трамп как будто забыл, что на этапе предвыборной гонки сам ранее публично называл Саудовскую Аравию спонсором терроризма и обвинял Хиллари Клинтон в получении финансовой поддержки от саудитов. Но, став главой государства и возглавив «отдел маркетинга» США, президент Трамп забыл о своем личном отношении к Саудовской Аравии и полностью отдался делу «продаж».

Ну, а «гарантийное обслуживание» по-американски, совсем в иной сфере, не заставило себя ждать. В Турции разразился грандиозный скандал, связанный с убийством саудовского журналиста в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Такого происшествия вполне хватит для международных санкций, изоляции и самых серьезных обвинений в адрес государства и его руководства. Но это если вы не покупаете американское оружие, сделанное в США, не даете использовать вас в интересах Вашингтона в различных ситуациях. А если вы исправный «лояльный покупатель», вас ждет тот самый «бонус» — Дональд Трамп, США, мировые СМИ и совестливые правозащитники будут выражаться мягко, не требовать с вами расправится и вас наказать. А вскоре и вовсе забудут о случившемся.

Пообщается Трамп с верными польскими союзниками — и вот результат. Нашел сбыт для американского сжиженного сланцевого газа.

«Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG подписала многолетнее соглашение с американской компанией Cheniere Marketing International на поставку сжиженного природного газа (СПГ). Контракт рассчитан на 24 года… По словам Анджея Дуды, поставку СПГ в польское государство лоббировал лично американский лидер Дональд Трамп».

Польша в качестве «бонуса» получает право вести себя в Европе, как ей заблагорассудится. И не обращать внимание ни на Берлин, ни на Париж. Может даже репарации с Германии за Вторую мировую опять потребовать. И ничего полякам за это не будет, никак их ни евробюрократы, ни немецкие промышленники и политики не накажут.

При встрече с президентом Украины Петром Порошенко Дональд Трамп поступил в том же ключе. Как говорится — ничего личного, только бизнес. Именно так — не о личном бизнесе Трампа идет речь, а о всей американской экономике. И вот Трамп впервые встречается с главой киевского режима. А, надо сказать, Порошенко на этапе выборов в США активно выступал за Хилари Клинтон. Так, что даже поздравил ее с победой на выборах главы страны в США, не дожидаясь результатов подсчета бюллетеней!

Когда бюллетени все-таки подсчитали, получилось очень неудобно. И вот это «неудобно» Дональд Трамп оценил для Порошенко в один миллиард долларов! При встрече с незадачливым главой киевской власти Трамп «попросил» его купить у американской компании тепловозов именно на эту сумму.

Что оставалось Порошенко?

«Железнодорожное предприятие «Укрзализныця» подписало с американской многоотраслевой корпорацией General Electric соглашение на 1 млрд долл. о поставках локомотивов на Украину».

Договор этот был столь важным, что на его подписании был и сам Порошенко, и посол США на Украине. Но не может же Петр Порошенко пояснить истинную причину такой странной сделки, поэтому говорит совсем иное. Мол, экономику развиваем, сотрудничество налаживаем. В документе также предусмотрена локализация производства локомотивов в стране, а это рабочие места для родной украинской промышленности.

Но только первые тепловозы уже на Украину прибыли, а никакой «локализации» нет и в помине и точно не будет. Потому, что эта покупка — это отступное за политическую близорукость и глупость. Но и тут есть «бонус» — Вашингтон прикроет преступления в Донбассе, подкинет старья военного и опять даст в долг, забыв, на кого в Белом доме ориентировался Петр Порошенко.

А эксперты, которые не понимают истинной подоплеки событий, недоумевают. Почему покупка тепловозов на миллиард долларов прошла вообще без тендера, с нарушением законов Украины? А вот потому и пришлось придумывать хитрую схему, хоть как-то позволяющую соблюсти видимость приличий:

«Более того, не было никакого конкурса. Без тендера удалось обойтись потому, что УЗ будет эксплуатировать локомотивы на условиях финансового лизинга. Покупает их государственный «Укрэксимбанк» за счет своих средств под гарантии американского Citibank. Техника будет частью его активов, которую он отдаст в лизинг «Укрзализныце».

А вот и вишенка на этом, с позволения сказать, торте от «Рошен»:

«Бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава считает, что сейчас необходимости в покупке новых магистральных тепловозов для украинских железных дорог нет. При необходимом парке в 200 грузовых магистральных тепловозов в наличии у «Укрзализныци» есть 607 таких тепловозов, то есть в три раза больше, чем необходимо. И, в принципе, как показывает опыт наших западных соседей, все страны идут по пути модернизации имеющегося парка имеющихся тепловозов. Даже немецкий Deutsche Bahn, у которого эксплуатируются тепловозы ТЭ109 производства «Лугансктепловоза» выпуска 70-х — начала 80-х годов ХХ века, все равно продолжает их модернизировать и эксплуатировать, не говоря уже про Польшу, Чехию, Словакию, Белоруссию, Венгрию и страны Прибалтики. А Украина, по сути, единственная страна в регионе, которая пошла по пути покупки новых тепловозов, а не модернизации существующего парка», — сказал Александр Кава в эксклюзивном комментарии для «Украина.ру».

При этом, подчеркнул эксперт, на территории Украины существуют производственные мощности для модернизации тепловозов. Кроме того, модернизация стоит существенно дешевле.

А не надо дешевле, надо у американцев купить.

Вот такой он, Дональд Трамп, руководитель отдела продаж США!

И теперь он такой же подход пытается применить к китайским товарищам…