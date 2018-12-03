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Топилин рассказал о планах строительства комфортных домов престарелых

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Топилин рассказал о планах строительства комфортных домов престарелых

Москва, 3 декабря. Проект по строительству малоэтажных комфортных домов престарелых и психоневрологических интернатов готовит министерство труда и социальной защиты РФ совместно с Минстроем, Сбербанком и Внешэкономбанком. Об этом рассказал журналистам глава Минтруда Максим Топилин.

По словам российского министра, на федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на шесть лет отведено свыше 40 миллиардов рублей.

Глава ведомства указал, что в следующем году деньги направят на возведение или завершение строительства согласованных объектов, а начиная с 2020 средства выделят на постройку «совершенно других учреждений — отвечающих современным требованиям», передает РЕН ТВ.

«Проживание в домах престарелых и психоневрологических интернатах должно быть максимально комфортным с психологической точки зрения», — заявил Топилин.

Он также добавил, что ведомство предлагает строить небольшие учреждения с обязательной зоной отдыха, комнатой для реабилитации и спортивным залом.

Автор: Андрей Крылов
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