Росконтроль назвал лучшие марки вареников с вишней

Москва, 3 декабря. Специалисты Росконтроля провели экспертизу вареников с вишней и выявили лучших производителей данного продукта. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Так, продукт был исследован по более 40 параметрам качества и безопасности. Специалисты оценили органолептические свойства, микробиологические показатели, соответствие состава заявленной маркировке, а также проверили продукт на наличие бензойной кислоты и пестицидов.

Лучшими по соотношению начинки и теста стали вареники «Sибирская коллекция» (52,3% начинки), меньше всего начинки нашли в варениках «От Ильиной» (38,5%). При этом, как подчеркнули в Росконтроле, именно вареники «От Ильиной» были самыми дорогими (375 рублей за кг), для сравнения килограмм вареников «СытоЕдов» стоит 311 рублей, «От Палыча» – 321 руб/кг, «Каждый день» – 113 руб/кг, «Sибирская коллекция» – 360 руб/кг.

Оценили в рамках исследования и внешний вид продукции. Сколы и трещины выявили на варениках «От Палыча», «Каждый день» и «Sибирская коллекция». Все они плохо проявили себя при варке: у 70% вареников из «Sибирской коллекции» порвалось тесто, и вытекла часть начинки. Развалились и остались без начинки также 20% вареников «Каждый день» и 10% «От Палыча». По этому показателю лучшими стали образы «От Ильиной» и «СытоЕдов». Разваренных вареников у них не было совсем, незначительно деформировалось всего несколько штук.

По толщине теста рекордсменом стали вареники «От Палыча» (2 мм).

Специалисты также отметили, что вареники всех марок, которые участвовали в проверке, имеют приятный, не слишком сладкий вкус и запах. Не было установлено и несоответствий заявленному составу специалисты также не обнаружили.

Кроме того, всего они были признаны безопасными. Только в варениках с вишней «СытоЕдов» обнаружили пестицид — хлорпирифос (предназначен для уничтожения вредных насекомых. — Прим. ФАН), однако количество его в десять раз меньше максимально допустимого уровня.

Мезофильная микрофлора всех образцов в норме, не нашли в них ни бактерий группы кишечной палочки, патогенных микроорганизмов, сальмонеллы. Отмечается, что содержание плесеней и дрожжей в прошедших проверку значительно ниже допустимого уровня.

В Росконтроле подчеркнули, что все все проверенные вареники могут быть рекомендованы к покупке и использованы в пищу без опасений за здоровье.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что о проверке «Росконтролем» колбасы, сосисок и сардельки по всей стране.