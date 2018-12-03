Россияне назвали пять условий для качественной жизни

Москва, 3 декабря. Жители России назвали пять компонентов, из которых, по их мнению, складывается качественная жизнь. Социологическое исследование провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с компанией Bayer.

Специалисты провели опрос, во время которого россияне отвечали на вопрос о том, какие показатели для них являются признаками качественной жизни.

Согласно полученным статистическим данным, наименее популярным оказался ответ «качество и доступность продуктов питания», он набрал 4,51 балла по 5-балльной шкале. Четвертое место занял показатель «экология», он набрал 4,52 балла, в то время как ответ «стабильная зарплата» — 4,55 балла.

На второй строчке расположился показатель «безопасность» — 4,61 балла. При этом самым значимым показателем качественной жизни россияне считают «здоровье», он лидировал с результатов в 4,69 балла.

Ранее холдинг «Ромир» провел исследование, результаты которого отразили мнение россиян о будущем страны. Так, треть граждан считает, что в течение пяти лет жизнь в России изменится к лучшему, при этом 7% из них прогнозируют такие перемены с абсолютной уверенностью