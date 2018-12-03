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Lada 4x4 «разнесла» на заснеженной российской дороге Audi Q7

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Lada 4x4 «разнесла» на заснеженной российской дороге Audi Q7

Москва, 3 декабря. В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как Lada 4x4 без проблем справляется с заснеженной дорогой, которая оказалась не по зубам Audi Q7.

Авторы ролика отмечают, что водитель немецкого автомобиля, пытаясь обогнать другую машину по обочине, застрял в снегу, а в это время по заснеженной дороге мимо пронеслась Lada 4x4.

Большинство участников обсуждения видео отмечают,что «немцу русская зима не по плечу». Один из пользователей обратил внимание на то, что все дело не в автомобилях, а в надежных колесах и грамотном водителе.

Автор: Андрей Крылов
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