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Первые фото «заряженного» Audi S6 без камуфляжа появились в Сети

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Первые фото «заряженного» Audi S6 без камуфляжа появились в Сети

Мюнхен, 3 декабря. Немецкий автомобильный гигант Audi вывел на дорожные тесты «заряженный» седан S6 нового поколения. Первыми шпионскими снимками машины без камуфляжа поделилось издание Motor1.

Официальная презентация автомобиля должна состояться в первом квартале будущего года. Отмечается, что Audi S6 имеет более агрессивные бампера, массивные воздухозаборники спереди, а также уникальные колесные диски.

Другие параметры и детальные характеристики седана в настоящее время неизвестны.

Ранее сообщалось, что автомобили Audi выросли в цене на российском рынке. В общей сложности подорожание коснулось 18 моделей.

Автор: Андрей Крылов
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