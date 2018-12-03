Первые фото «заряженного» Audi S6 без камуфляжа появились в Сети

Мюнхен, 3 декабря. Немецкий автомобильный гигант Audi вывел на дорожные тесты «заряженный» седан S6 нового поколения. Первыми шпионскими снимками машины без камуфляжа поделилось издание Motor1.

Официальная презентация автомобиля должна состояться в первом квартале будущего года. Отмечается, что Audi S6 имеет более агрессивные бампера, массивные воздухозаборники спереди, а также уникальные колесные диски.

2020 Audi S6 Ditches All Camouflage, Shows Off Its Quad Exhaust | Carscoops https://t.co/ZXHKrEdOSv — Flyin18T (@Flyin18T) November 30, 2018

Другие параметры и детальные характеристики седана в настоящее время неизвестны.

Ранее сообщалось, что автомобили Audi выросли в цене на российском рынке. В общей сложности подорожание коснулось 18 моделей.