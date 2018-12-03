Истребитель МиГ-31 «уничтожил» самолет-нарушитель на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 3 декабря. Летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота «уничтожили» самолет условного противника во время учения на Камчатке, сообщает пресс-служба Минообороны РФ.

По легенде учений самолет-нарушитель нарушил воздушное пространство России. По словам начальника пресс-службы ВВО по ТОФ Николая Воскресенского, для перехвата самолета-«нарушителя" был задействован другой высотный истребитель-перехватчик МиГ-31.

«Он успешно осуществил поиск, произвел захват цели, а затем выполнил электронный пуск ракет, — рассказал Воскресенский.

Он добавил, что во время учений Камчатку накрыл циклон, поэтому учения проходили в сложных погодных условиях, но военные летчики успешно выполнили все поставленные перед ними задачи.