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Истребитель МиГ-31 «уничтожил» самолет-нарушитель на Камчатке

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Истребитель МиГ-31 «уничтожил» самолет-нарушитель на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 3 декабря. Летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота «уничтожили» самолет условного противника во время учения на Камчатке, сообщает пресс-служба Минообороны РФ.

По легенде учений самолет-нарушитель нарушил воздушное пространство России. По словам начальника пресс-службы ВВО по ТОФ Николая Воскресенского, для перехвата самолета-«нарушителя" был задействован другой высотный истребитель-перехватчик МиГ-31.

«Он успешно осуществил поиск, произвел захват цели, а затем выполнил электронный пуск ракет, — рассказал Воскресенский.

Он добавил, что во время учений Камчатку накрыл циклон, поэтому учения проходили в сложных погодных условиях, но военные летчики успешно выполнили все поставленные перед ними задачи.

Автор: Ярослава Замысловатова
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