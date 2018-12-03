Названы российские регионы с самым высоким транспортным налогом

Москва, 3 декабря. Самые высокие ставки транспортного налога на 2018 год установлены в республиках Башкортостан, Марий Эл, а также в Воронежской и Курской областях. Об этом рассказали аналитики компании «ФинЭкспертиза». Как пишет «Российская газета», размер ставки зависит от мощности двигателя.

Для машин с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил установлена ставка в 25 рублей за лошадиную силу. За мощность от 100 до 150 лошадиных сил придется заплатить 35 рублей за лошадиную силу. Мощность от 150 до 200 «лошадок» стоит 50 рублей за лошадиную силу, 200–250 – 75 рублей. Самые мощные машины (более 250 лошадиных сил» стоят 150 рублей за одну лошадиную силу.

Ранее сообщалось, что налог на автомобили с двигателем на газе снизили в Ленобласти. Губернатор Ленинградской области Александр Дроденко подписал закон о снижении транспортного налога на автомобили, которые работают на газе.