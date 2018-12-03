Видео пожара с тремя погибшими в Перми появилось в Сети

Пермь, 3 декабря. Видео пожара в квартире жилого дома в Перми, в результате которого погибли три человека, появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

По данным источника, пожар произошел в трехкомнатной квартире в жилом доме в Перми. Сигнал о возгорании поступил около 04.15 по местному времени.

В результате чрезвычайного происшествия погибли три человека — двое мужчин и одна женщина. В настоящее время о причинах возгорания не сообщается, на месте работают экстренные службы.

Выясняются все обстоятельства трагедии.