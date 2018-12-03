Трамп заявил, что Китай согласился снизить пошлины на автомобили из США

Москва, 3 декабрю. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай согласился «снизить и убрать» пошлины на автомобили из США. В своем микроблоге в Twitter он отметил, что сейчас пошлины составляют 40%.

Ранее в Китае заявили, что США начали крупнейшую торговую войну. Он также призвал США отказаться от пошлин.

Власти Китая призвали США отказаться от политики пошлин и вернуться к свободной торговле. По словам официального представителя министерства иностранных дел КНР Гэна Шуана, развязанная США «торговая война» вредит всем.

«Победителей в торговой войне не будет, и то, что США активно ее провоцируют, принесет вред как им самим, так и другим. Китай надеется, что власти США взвесят все «за» и «против», не станут продолжать идти по ошибочному пути», — отметил он.

Напомним, что США ввели пошлины на товары из Китая вскоре после того, как обложили денежным сбором европейскую сталь и алюминий. Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение ввести пошлины перекосом в сторону китайских товаров в торгово-экономических отношениях между двумя странами и кражей американских технологий китайскими компаниями. Власти КНР ввели ответные пошлины, чтобы защитить своих производителей.