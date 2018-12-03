Маркировку товаров в России возьмут под усиленный контроль

Москва, 3 декабря. Правительство РФ возьмет под усиленный контроль систему маркировки товаров. Соответствующий проект разработал Минпромторг по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева.

Согласно документу, власти определят условия, по которым бизнес получит недискриминационный доступ к данным. О проекте Минпромторга сообщила в понедельник газета «Ведомости». Ранее оператором системы маркировки был назначен Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). На 50% он принадлежит USM Holdings Алишера Усманова, 25% владеет «Ростех» и еще на 25% - управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий.

Новая концепция предполагает наделение системы статусом государственной информационной системы (ГИС). Правила ее работы также будет устанавливать правительство, а все изменения в систему ЦПРТ сможет вносить по согласованию с кабмином.

Система маркировки распространяется в РФ с 2016 года на меховые изделия, а с 2019 года эти метки будут обязательными и для табака, одежды и обуви, черной икры. Помимо этого в РФ запустили эксперименты по маркировке сигарет и лекарств. Планируется, что к 2024 году в России будет развернута система сплошной прослеживаемости оборота товаров с помощью маркировки.