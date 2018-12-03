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Донбасс: ВСУ три раза за сутки обстреляли ЛНР

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лнр обстрелДонбасс: ВСУ три раза за сутки обстреляли ЛНР

Киев, 3 декабря. Киевские силовики три раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве республики. Отмечается, что под огонь попали Фрунзе, села Красный Яр и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской.

Применялись 82-мм минометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулеметы. Ранее ВСУ обстреляли жилые районы Донбасса. Массированный обстрел жилых кварталов ДНР украинские силовики начали около 23.00 по местному времени (аналогично по московскому времени). Обстрел ведется из различных видов оружия, в том числе с применение артиллерии.

Ранее ВМС Украины осуществили провокацию в Азовском море. Они вошли в территориальные воды России в нарушение норм Конвенции по морскому праву. Экипаж не реагировал на законные требования о немедленной остановке. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Донбасс: ВСУ три раза за сутки обстреляли ЛНР

Автор: Алия Садыкова
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