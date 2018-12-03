Чехию призывают противостоять «агрессии РФ» в Арктике «неморскими методами»

Прага, 3 декабря. Чехию призвали больше финансировать в оборону, чтобы противостоять «российской агрессии» в Арктике. Об этом говорится в материале, размещенном в рамках 10-го Международного симпозиума «Чешская внешняя политика — переосмысление будущего» в МИД республики.

В опубликованном обзоре указано, что чешским властям рекомендуют вместе со странами Крайнего Севера и Арктики, также состоящими в Североатлантическом альянсе, противодействовать «российской агрессии неморскими методами» — при помощи наземных и военно-воздушных сил, передает RT.

Для достижения этой цели, говорится в докладе, Чехия должна увеличить оборонные расходы. Обзор подготовила экс-сотрудница государственного департамента США Мэри Томпсон-Джонс, которая девять лет назад работала руководителем миссии американского посольства в Праге.

В документе американский дипломат также советует руководству Чехии отслеживать иностранные инвестиции России и КНР, чтобы удостовериться в том, что эти инвестиции не представляют угрозы для безопасности и стратегических целей Запада.

Также отмечается, что Россия больше остальных «охвачена мыслью собственного арктического наследия».

«Россия милитаризирует Арктику как никакая другая страна», — следует из документа.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что Арктика играет для России стратегическую роль, а также подчеркивал, что ключевой приоритет России в Арктике — производство. Кроме того, глава российского государства обращал внимание на то, что необходимо сохранить окружающую среду в регионе.