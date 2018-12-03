«Вертолеты России» поставят в Юго-Восточную Азию партию новейших Ми-171А2

Москва, 3 декабря. Холдинг «Вертолеты России» в ходе демо-тура по странам Юго-Восточной Азии получил заявки на 70 вертолетов Ми-171А2 и «Ансат» от Вьетнама, Камбоджи, Таиланда, Малайзии и Китая. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что вертолеты холдинга Ми-171А2 и «Ансат» завершили демонстрационный тур по странам Юго-Восточной Азии. С возможностями техники ознакомились заказчики из Вьетнама, Камбоджи, Таиланда и Малайзии.

Ранее сообщалось, что «Вертолеты России» доработали Ми-28 после испытаний. Генеральный директор компании «Вертолеты России» Андрей Богинский сообщил, что боевая машина была подвергнута существенным доработкам после проведенных испытаний.

Сообщается, что специалисты холдинга доработали вспомогательную силовую установку, систему ночного видения и бортовой комплекс электроники вертолета.