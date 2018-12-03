Сирия: США атаковали правительственные войска в Хомсе | 3 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Сирия: американские военные атаковали САА в районе Ат-Танфа Вооруженные силы Соединенных Штатов атаковали сирийские правительственные войска в районе населенного пункта Ат-Танфа провинции Хомс Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает государственное телевидение Сирии. Силы коалиции выпустили ракеты в районе горы аль-Граб. Американцы выпустили по позициям САА 14 ракет, правительственным войскам нанесен материальный ущерб. Стоит отметить, что вооруженные силы США, оккупирующие 55-километровую зону на юге провинции Хомс, ранее неоднократно угрожали открыть огонь в случае приближения к базе «Ат-Танф».

Военные России и Армении отразили авиаудары «противника» Военнослужащие авиационной военной базы РФ, дислоцированной в Армении, и силы ПВО Южного военного округа провели совместную тренировку с военными Армении по отражению авиаударов условного противника. Отрабатывалось не только отражение авиационных ударов, но и оказание помощи терпящим бедствие воздушным суднам. Всего в совместных учениях приняли участие более 100 единиц военной техники. Особенность тренировки состояла в том, что полеты в составе пар и звеньев наравне с опытными пилотами проводили молодые летчики, выпускники 2018 года.

В Архангельской области проходят митинги против мусорных полигонов В городах и поселках Архангельской области проходят массовые мероприятия против создания новых мусорных полигонов. Как рассказали журналистам в областной администрации, участие в них приняли, по предварительным данным, около 7-8 тысяч человек. Жители Архангельска выступили против строительства полигона в Шиесе. Согласованный митинг собрал там около тысячи человек. В целом жители региона требовали не использовать территорию области для переработки отходов.