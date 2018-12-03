Глава MI6 намерен призвать Россию перестать «недооценивать» Британию

Лондон, 3 декабря. Руководитель британской разведывательной службы MI6 Алекс Янгер намерен в понедельник, 3 декабря, в своем выступлении перед студентами университета Сент-Эндрюс призвать Москву перестать «недооценивать» Лондон и его союзников.

Как пишет The Telegraph, он призовет Россию и другие государства, которые якобы хотят «подорвать образ жизни британцев», перестать это делать, полагая, что Лондон не обладает решительностью и способностями.

Издание пишет, что MI6 в ходе своей речи подчеркнет, что совместный ответ Запада на отравление в Солсбери «разоблачил преступников», а также якобы прекратил работы российских шпионских сетей в некоторых государствах через высылку дипломатов.

Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта. Лондон без всякий оснований обвинил в этом Россию.