Жена Мамаева рассказала, как футболист «променял семью»

Краснодар, 3 декабря. Супруга хавбека «Краснодара» Павла Мамаева — Алана, — обвинила мужа в измене, подчеркнув, что именно из-за новой подруги спортсмен оказался в «Бутырке».

«Мой «муж» семью променял на шлюху, из-за которой и начался весь конфликт с водителем. Она из Вильнюса...», — передает слова Мамаевой Championat.com.

Ранее сообщалось, что Тверской суд российской столицы в предстоящую среду, 5 декабря, рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста футболистов.

Напомним, Мамаев вместе с форвардом сборной России и «Зенита» Александром Кокориным в начале октября текущего года участвовал в нескольких драках, в ходе которых пострадали федеральный чиновник Минпромторга Денис Пак, руководитель НАМИ Сергей Гайсин и Виталий Соловчук — водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.