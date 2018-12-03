В Москве презентовали «Добровольцев», фильм о защитниках Донбасса. ФАН-ТВ

В Москве в здании Международного фонда славянской культуры и письменности представили фильм Германа Владимирова «Добровольцы». Кинокартина рассказывает о погибших и живых героях Донбасса, о великой силе духа простых русских людей, которые добровольно помогают тем, кто оказался в беде. По мнению Германа, сейчас мало кто вспоминает о Донбассе, каждый день появляется много других инфоповодов, и этот почему-то ушел от внимания людей. Фильм с хронометражем около 25 минут основан на реальных событиях.

«Учитывая события последних лет, историю нашего музея, мы подумали: а почему бы не создать небольшой фильм, основанный на реальных событиях. Самая главная цель — чтобы общество не было равнодушным, чтобы люди понимали, что где-то рядом, за две тысячи километров, в русском Донбассе происходит зло уже четыре года: убивают мирных жителей, детей и стариков. В начале 2015 года мой брат попал в окружение и чуть не погиб, и это стало катализатором самой идеи. Я подумал, что он простой доброволец, который приехал сам по себе, никто его не заманивал сладким пряником, решил помочь мирным жителям и не дай бог он погибнет, а там тысячи таких пацанов, кто о них вспомнит», — рассказывает Герман Владимиров, руководитель музея воинской доблести Донбасса, создатель фильма «Добровольцы».

Режиссер признается, что если бы не было брата, то не было бы ни фильма, ни музея, — именно эти обстоятельства заставили его действовать. Граждане Российской Федерации становятся добровольцами и отправляются на защиту Русского мира до сих пор. Показ фильма состоится в нескольких городах России, в ближайшее время презентация состоится в Вологде, Нижнем Новгороде и Казани. Кинокартина также повествует о том, как Россия хранит память о добровольцах, отдавших свои жизни, о защитниках и мирных жителях Донбасса, которые объединились в общей борьбе.