Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций и главный редактор информационного агентства USA Really Александр Малькевич пообщался с участниками прошедшего в Пскове Международного медиафорума. Сразу несколько немецких журналистов выступили с докладами на панельной дискуссии по теме «Россия и Европа: как переводить новости или как сказать правду». Малькевич выступил модератором этой сессии, а позже узнал у ее участников о положении журналистики и публицистики в Германии.

Матиас Брокерс выпустил октябре 2014 году книгу «Мы хорошие. Взгляды путинофила (eines Putinverstehens), или как медиа манипулируют нами», где попытался дать объективное описание происходящему на Украине. Книга стала бестселлером — в Германии было продано более 65 тысяч экземпляров издания. При этом его автор в местных СМИ был объявлен «агентом Кремля».

«В Германии невозможно смотреть новости, потому что хочется идти на войну. Даже мой дядя, ему 90 лет, перестал верить новостям, хотя раньше у СМИ в нашей стране был статус первых после Бога», — рассказал Брокерс Малькевичу.

Всего немецкий журналист и публицист написал десять книг, три из которых посвящены теракту 11 сентября 2001 года в США. Как правило, выход каждой из них вызывал шквал критики в адрес независимого журналиста.

«Мое любимое изречение Марка Твена: если говоришь правду, нужна быстрая лошадь и час времени», — шутит Матиас.

Его коллеге Вильгельму Домке-Шульцу, президенту Института свободных медиа и руководителю студии «Domke-Schulz Film», повезло меньше: фильм Вильгельма о Евромайдане на Украине так и не увидел свет.

«Мы освещали эти события не только с одной стороны — сторонников Майдана, но и с противоположной стороны — с правительственной. Мы снимали все, что происходило вокруг Майдана — у нас был отснят хороший объективный материал. На этих кадрах было хорошо видно, с какой стороны исходило насилие. Но когда я вернулся в редакцию, мне сказали, что в фильме не должно быть никаких доводов в поддержку позиции Путина. Я сказал, что мы делали совершенно нейтральный репортаж и в ответ услышал, что ничего нейтрального не бывает», — рассказал немецкий репортер.

Фильм планировался к показу на центральных каналах немецкого телевидения — ARD и ZDF, но отснятый материал даже не стали обрабатывать. В июне 2014 года Вильгельм Домке-Шульц еще раз решил попытаться рассказать и показать правду о происходящем на Украине.

«У меня были хорошие контакты в Одессе и я предложил сделать фильм о пожаре в Доме профсоюзов. Разговор с руководством продлился всего 30 секунд. Я сказал — давайте сделаем, есть контакт, есть свидетели. Я предложил рассказать правду, но ответ был — забудь», — рассказал журналист.

Начиная с мая 2014 года Вильгельм Домке-Шульц использовал отснятые на Украине материалы для короткометражных документальных фильмов, которые выкладывал в Интернете. Доступ на телевидение ему был перекрыт. По его словам, сегодня ограничения свободы и объективности в немецкой журналистике только усиливаются.