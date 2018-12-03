«Конец финансового пиршества»: эксперт заявил, что скоро США не смогут получать «зеленые» ресурсы «за бумажку»

Вашингтон, 3 декабря. США привыкли менять свою «зеленую бумагу» на ресурсы, однако время финансового пиршества подходит к концу, пишет информационное агентство Sputnik.

Как считает автор публикации, скоро США не смогут обогащаться за счет доллара. Ранее российский лидер Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет» заявил, что у Москвы нет цели «уходить от доллара, это доллар уходит».

Он напомнил, что американская валюта сегодня нестабильна при расчетах, многие государства ищут альтернативу и резервные валюты для создания независимых расчетных систем. В первую очередь, от «зеленой бумажки». По словам руководителя Института стратегического планирования, доктора политических наук, профессора Александра Гусева, государственный долг США превысил 21 триллион долларов.

Ранее эксперты прокомментировали возможность отказа России от доллара. Правительство Российской Федерации готовит проект отказа экономики РФ от доллара США, об этом сообщает The Bell. Согласно словам одного из источников, законопроект готовится с учетом идей главы ВТБ Андрея Костина.

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в интервью ФАН отметил, что есть объективная реальность, которая требует отказа от доллара при расчетах с другими государствами. Ведь что такое доллар в международных расчетах? Это возможности для США выпускать столько своей валюты, сколько товаров продается на мировом рынке.

«Но товаров, произведенных не в США. Проще говоря, доллар обеспечен трудом жителей других стран. Скажем, в России добыли нефть, в Китае произвели игрушки, в Японии сделали автомобили, и вот на сумму поступающих на мировой рынок товаров Штаты могут произвести эмиссию долларов», — пояснил Андрей Иванов.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее рассказал, что Россия нанесет удар по доллару в качестве ответа на американские санкции. Комментируя возможность введения новых ограничительных мер, глава Минфина подчеркнул, что это неприятно, но «не смертельно». Российская экономика за последние годы смогла адаптироваться к существованию в условиях санкций.