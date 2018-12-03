Продажи легендарной приставки Playstation Classic стартуют в мире

Токио, 3 декабря. Японская фирма Sony объявила о старте продаж по всему миру своей новой ретро-консоли Playstation Classic, которая представляет собой переиздание первой приставки 1994 года, но в более компактном варианте.

Отмечается, что размер Playstation Classic практически на 50% меньше оригинальной версии — ее вес составляет в общей сложности 170 грамм. В комплекте с приставкой прилагается 20 предустановленных игр, знакомых всем фанатам девайса. Среди них такие знаменитые игры, как Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, а также Tekken 3.

Сообщается, что набор данных игр различается для японского и иностранного релизов, учитывая индивидуальный подход к аудитории. Также известно, что консоль имеет HDMI-выход и два геймпада в комплекте, блок питания при этом нужно приобретать отдельно.